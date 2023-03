Meteo – Maltempo domani al nord ed inizio settimana anche al centro-sud con ritorno della neve; i dettagli

Domani arriva una perturbazione sul nord Italia

Weekend al via con tempo mediamente stabile, ma domani è atteso un peggioramento del tempo. Un impulso perturbato raggiungerà domani il nord Italia, portando un peggioramento del tempo nel corso del pomeriggio ad iniziare dai settori Nordoccidentali. I fenomeni tenderanno a trasferirsi rapidamente verso le regioni di Nordest nel corso della serata, quando potranno risultare anche a carattere temporalesco e localmente di forte intensità. In attesa inizialmente il centro-sud, ma con piogge in arrivo dalla sera sulle regioni centrali. Torna la neve sulle Alpi a partire dai 1200-1500 metri, ma in calo sino ai 1000 metri sui settori orientali nel corso della sera.

Lunedì con tempo instabile al centro-sud, torna la neve in Appennino

Giornata di lunedì 27 marzo che vedrà tempo instabile specie al centro-sud. Il fronte perturbato sarà infatti seguito da correnti più fredde di estrazione polare marittima, determinando un avvio instabile su parte dell’Italia. Acquazzoni e temporali sono infatti attesi in particolare su Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche e regioni meridionali Peninsulari. Più asciutti i settori ionici, mentre ampie saranno le schiarite al Nordovest ed Isole Maggiori. Neve attesa sui settori alpini di confine inizialmente dai 700-900 metri, ma in calo sino ai 300-400 metri dalla notte di martedì. Peggiora dalla sera tra Friuli e coste veneto-romagnole. Torna la neve anche sull’Appennino centro-settentrionale, inizialmente dai 1300-1500 metri, ma in calo sino agli 800-1000 metri dalla notte.

Martedì migliora al centro-nord, residua instabilità al sud

Perturbazione nord atlantica in rapido allontanamento verso levante, favorirà una pronta ripresa del campo barico nella giornata di martedì 28 marzo. Il tempo tornerà infatti stabile e soleggiato al nord, medio Tirreno ed Isole Maggiori, mentre residui disturbi al mattino e primo pomeriggio potrebbero attardarsi sulle regioni meridionali ed Abruzzo. Nevicate attese fino a quote di media-alta collina, ma in rapido riassorbimento. Mese di marzo che terminerà con ritorno dell’alta pressione e temperature in ripresa.

Temperature in brusco calo tra lunedì e martedì, anche di 6-8 gradi

Weekend decisamente mite sull’Italia con temperature massime attese diffusamente attorno ai +20°C, ma con picchi localmente sino a +22/+23°C. Tuttavia, l’aria fredda attesa ad inizio settimana porterà un brusco calo termico, con la giornata di martedì che farà registrare valori massimi non oltre i +15°C al nord e medio Tirreno, mentre sui settori adriatici si faticheranno a superare i +13°C. Al nord possibili deboli brinate sulla Pianura Padana occidentale. Atteso quindi un calo di 6-8°C fino a 10°C in montagna. A seguire torna il tepore primaverile.

