METEO TORINO – OTTOBRATA in arrivo con clima tipicamente PRIMAVERILE, ma incombe il MALTEMPO, ecco quando

Maltempo in alcune aree settentrionali

E’ già in atto un’ondata di maltempo su alcune aree settentrionali, grazie ad un veloce affondo di un cavetto instabile di origine atlantica sull’Italia. Questo sta apportando dell’instabilità con rovesci anche di forte intensità sulla zona centro-settentrionale della Lombardia, in successiva rapida estensione sulle regioni nord-orientali, con fenomeni generalmente più fiacchi. Temperature tendenzialmente in diminuzione in queste aree. Tutt’altre condizioni abbiamo trovato e stiamo trovando tutt’ora su Torino, come vedremo.

Rovesci anche al sud oggi

Nella giornata odierna dei rovesci si sono susseguiti anche sulle aree più meridionali della Nazione, con fenomeni avuti sui settori jonici di Calabria e Sicilia. Questo grazie alla persistenza dell’affluenza di correnti più instabili provenienti da una goccia fredda sita in queste ore sulle coste nordafricane. Nelle aree interessate dalle precipitazioni le temperature risultano piuttosto contenute anche al di sotto della media del periodo. Bello invece sul resto del sud e sulle regioni centrali.

Meteo Torino oggi e fino a venerdì

Per quanto riguarda la città di Torino e in riferimento alla giornata odierna, malgrado l’affondo veloce di un cavetto instabile di origine atlantica come detto nel corso del primo paragrafo, le condizioni meteo sono rimaste pressoché stabili con cieli soleggiati o poco nuvolosi per tutta la giornata. Ciononostante comunque le temperature sono risultate piuttosto fresche in linea con il periodo. Torino verrà completamente saltata anche nelle prossime ore dal peggioramento che interesserà le aree nord-orientali italiane, con le condizioni di stabilità che dureranno almeno fino a venerdì 11 ottobre.