Meteo Torino – Ottobre termina stabile, ma con nubi in lento aumento; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Piemonte. Mese di ottobre che giungerà al termine in compagnia di un promontorio anticiclonico su tutta l’Italia, ma con l’avvio di novembre è atteso un cedimento dell’alta pressione con l’arrivo delle piogge autunnali. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Ottobre termina stabile su Torino, salvo qualche velatura

Meteo Torino – Mese di ottobre che terminerà stabile su tutto il Piemonte, grazie ad un vasto promontorio anticiclonico presente sull’Italia. Valori pressori alti e livellati al suolo fino a 1024/1025 hPa garantiranno una giornata di domenica all’insegna del bel tempo dal mattino alla sera su Torino. Halloween ancora stabile, ma con velature di passaggio, sintomo di un graduale indebolimento del campo anticiclonico. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO TORINO! Temperature oltre le medie del periodo e comprese tra i +12°C ed i +22°C.

Ognissanti con nubi e deboli piogge su Torino

Meteo Torino – Avvio di novembre che farà registrare un cedimento dell’alta pressione, con conseguente ingresso di masse d’aria più umide sul nord Italia. Ognissanti con nubi in aumento su Torino e qualche debole pioggia attesa tra il mattino e le ore pomeridiane. Giornata grigia anche sul resto del Piemonte con deboli piogge sparse, ma in miglioramento serale. Temperature ancora miti, ma in calo nei valori diurni, con minime attorno ai +12°C e massime sui +18°C.

Peggioramento più consistente tra il 3 ed il 4 novembre

Meteo su Torino più dinamico con l’avvio del mese di novembre. Come anticipato un primo passaggio instabile è atteso per la giornata di Ognissanti, seppur con precipitazioni modeste. Un secondo peggioramento, più consistente, è atteso tra il 3 ed il 4 novembre, quando un’ansa ciclonica porterà piogge e temporali sparsi sul Piemonte. Le precipitazioni potranno risultare localmente di moderata intensità, ma senza particolari criticità. Miglioramento a seguire con possibile ritorno dell’alta pressione. Rimanete aggiornati!





Meteo su Torino stabile fino alla giornata di Halloween, seppur con velature di passaggio. A seguire torna l'anticiclone con temperature miti.