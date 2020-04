METEO TORINO – Parentesi più NUVOLOSA, ma ancora STABILE, ecco le previsioni

Generale stabilità in Italia malgrado un aumento della nuvolosità

Nonostante il progressivo avvicinamento da parte di una saccatura di maltempo in avanzamento verso est dal Mediterraneo occidentale che ha come risultato un primo aumento della copertura nuvolosa su molte aree della nostra Penisola, non solo le condizioni meteo appaiono generalmente stabili, ma anche il clima risulta piuttosto mite per il periodo. Le temperature infatti sono continuate ad aumentare quest’oggi in maniera lenta, ma progressiva, raggiungendo i +24/+25°C localmente sulle regioni settentrionali fino ad arrivare ai +26°C registrati nella Sardegna. Molto mite rispetto al periodo anche sulle pianure interne delle regioni centrali e zone interne della Calabria. A Torino, nonostante qualche disturbo, il tempo risulta comunque stabile, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Torino oggi

Dopo una notte interamente passata con il cielo sereno, a partire da questa mattina si sono subito manifestati gli effetti dell’avvicinamento della saccatura menzionata in precedenza in avanzata dai quadranti occidentali su Torino. Essi sono noti infatti grazie all’aumento della copertura nuvolosa che interessa il capoluogo piemontese con assenza però di fenomeni di rilevanza e dunque in un contesto di tempo asciutto. Gli effetti dell’Anticiclone invece ancora prevalgono sulla città di Torino grazie alle temperature decisamente elevate per il periodo: esse infatti misurano circa +9°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +22°C.

Domani ancora nuvoloso sul capoluogo piemontese

Il quadro sinottico del Mediterraneo non vedrà grossi cambiamenti tra oggi e domani sabato 18 aprile, e anche le condizioni meteo della città di Torino di conseguenza non subiranno grosse variazioni rispetto a quanto rinvenuto nel corso della giornata odierna. Infatti, i cieli continueranno a venire disturbati in maniera a tratti anche minacciosa da nuvolosità irregolare, tuttavia per quanto precarie le condizioni atmosferiche rimarranno asciutte con assenza di fenomeni rilevanti sul capoluogo piemontese. Anche le temperature non subiranno significative variazioni, sia per quanto concerne i valori minimi che quelli massimi.