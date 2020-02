METEO TORINO – Prosegue la fase di STABILITA’ con qualche disturbo NUVOLOSO, ecco le previsioni

Stabile in tutta Italia grazie agli effetti dell’Anticiclone

E’ da ormai svariati giorni che la stabilità regna sovrana nella nostra Penisola grazie agli effetti di un promontorio anticiclonico di matrice afro-azzorriana che riveste non solo l’Italia, ma tutto il Mediterraneo centro-occidentale così come spesso è accaduto nel corso di questo inverno fino ad ora. Condizioni meteo dunque generalmente stabili con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, anche se alle porte dello stivale bussa un nuovo rapido peggioramento, che coinvolgerà alcune zone nella giornata di domani mercoledì 19 febbraio, ma non Torino, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Torino oggi

Foschie a tratti anche dense soprattutto nelle aree periferiche hanno lasciato il posto entro il pomeriggio a cieli comunque in prevalenza soleggiati a Torino, con condizioni meteo di stabilità e tempo asciutto. Nel corso della serata si riscontrerà un aumento della copertura nuvolosa sul capoluogo piemontese, che non sarà tuttavia capaci di apportare alcun tipo di fenomeno, con dunque assenza di piogge. Tutto ciò è inserito in un contesto di clima tutt’altro che invernale, con temperature che oggi hanno fatto misurare estremi come +3°C di minima a cui sono seguite massime di +8°C.

Domani cieli disturbati, ma con assenza di piogge

Per quanto riguarda la giornata di domani mercoledì 19 febbraio, il fronte freddo di una perturbazione in discesa sulla nostra Penisola non produrrà altri effetti a Torino se non per un aumento della copertura nuvolosa, con cieli che risulteranno dunque poco o parzialmente nuvolosi, soprattutto nella prima parte di giornata. Schiarite infatti seguiranno nel corso della serata, con condizioni meteo che rimarranno stabili per tutta la durata della giornata. Temperature che si stabilizzeranno intorno ai valori odierni con fisiologiche oscillazioni.