Meteo Torino – Prosegue la fase nuvolosa, ma con relativa stabilità: ecco le previsioni

Pioviggini in transito sui settori più occidentali del Paese
Condizioni meteo di prevalente stabilità e bel tempo continuano ad avvolgere la nostra Penisola quest’oggi insidiata dall’infiltrazione di correnti umide di natura atlantica. Pertanto, qualche pioviggine isolata transita sulla Liguria, Sardegna e Piemonte, risparmiando tuttavia Torino, come vedremo. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.
Previsioni meteo Torino oggi
Passaggi nuvolosi consistenti sono protagonisti sui cieli sabaudi quest’oggi per effetto delle suddette infiltrazioni umide che, tuttavia, non apportano fenomenologia rilevante a Torino e sembrano non farlo nemmeno nelle prossime ore, coerentemente con un lieve e relativo miglioramento atteso anche altrove. Le temperature, in questo contesto, risultano comprese tra i +19°C di minima e i +22°C di massima circa.
Nuvolosità compatta in transito anche per domani
I cieli resteranno cupi a Torino anche per tutta la giornata di domani venerdì 2 ottobre, mentre pioviggini molto localizzate torneranno ad attivarsi sui settori più occidentali dello stivale. Le condizioni meteo sul capoluogo piemontese si manterranno pertanto relativamente stabili e asciutte, con temperature che, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi, subendo al più una lieve diminuzione in quelli minimi.
Timide schiarite con l’avvento del Weekend
L’avvento del Weekend non sortirà novità rilevanti a Torino, nonostante un nuovo rafforzamento dell’Anticiclone azzorriano sul Mediterraneo che qualche timida schiarita in città comunque la porterà nel corso del pomeriggio, in un contesto di cieli sempre perlopiù nuvolosi. Le temperature, anche in questo caso, non subiranno variazioni significative, subendo al più una lieve diminuzione questa volta nei valori massimi.
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Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.