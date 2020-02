METEO TORINO – Qualche PIOGGIA in serata e miglioramento a seguire, ecco le previsioni

La stabilità resiste a denti stretti in Italia in queste ore

Le condizioni meteo in questi minuti risultano ancora stabili sulla nostra Penisola, anche se per breve tempo ancora: un peggioramento del tempo è previsto a partire dall’alto versante tirrenico e dalle località italiane più settentrionali poste sull’alta Lombardia e sull’alto Piemonte grazie all’intrusione di correnti nordatlantiche. L’Anticiclone batte dunque la momentanea ritirata, ma tornerà presto e in maniera più convinta di questi giorni. Nuvolosità in aumento invece su Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

La prima parte della giornata odierna di Torino si è aperta all’insegna della variabilità, con addensamenti nuvolosi talvolta anche compatti che si alternavano a qualche schiarita in un contesto di tempo comunque asciutto. Nel tardo pomeriggio e in queste prime ore della sera la nuvolosità sta progressivamente aumentando sul capoluogo piemontese, con qualche pioggia possibile nel corso delle prossime ore, che non riuscirà ad apportare accumuli consistenti, anzi risulteranno piuttosto scarsi. Temperature sopra la media del periodo anche a Torino, con minime vicine ai +3°C e massime prossime ai +12°C.

San Valentino stabile e soleggiato a Torino

A partire già dalle prime ore di domani venerdì 14 febbraio, in concomitanza del giorno di San Valentino, si faranno strada ampie schiarite sulla città di Torino, con i cieli che appariranno sereni o al più con qualche insignificante nube residua, fin dalla mattina. Tali condizioni persisteranno per tutta la giornata e dunque fino ad almeno il termine della serata. Previsto un calo delle temperature minime con massime che si stabilizzeranno attorno ai valori odierni con fisiologiche oscillazioni.