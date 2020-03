METEO TORINO – Temporaneo miglioramento del tempo prima del ritorno delle PIOGGE, ecco quando

Fenomeni sparsi al centro-sud, meglio al nord anche se prevalentemente nuvoloso

La perturbazione afro-mediterranea ha continuato e continua a produrre i suoi effetti sulla nostra Penisola, sebbene essi siano ormai in esaurimento. Piogge sparse infatti si infrangono sulle regioni centro-meridionali senza troppi eccessi di intensità, eccezion fatta per alcune aree joniche della Sicilia che hanno avuto a che fare con piogge anche intense e talvolta a carattere di nubifragio nel corso del pomeriggio. La brevità dei fenomeni ha comunque assicurato un accumulo debole in tali zone. Al nord la situazione si mostra migliore, seppur in un contesto prevalentemente nuvoloso. A Torino le condizioni meteo risultano ora stabili, a seguito di qualche pioggia nel corso della giornata odierna, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

La giornata di Torino è risultata piuttosto disturbata dal transito della nuvolosità irregolare, che non ha mancato di apportare durante il pomeriggio qualche pioviggine che ha accumulato in città uno scarso quantitativo di acqua, inferiore ai 2 millimetri. Ora le condizioni meteo sono in miglioramento seppur in un contesto che rimane piuttosto nuvoloso, con qualche schiarita entro fine serata. Le temperature si aggirano attorno ai +4°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +10°C.

Schiarite e temperature in aumento per domani

Le condizioni meteo continueranno nelle prossime ore gradualmente a migliorare con schiarite sempre più ampie nella notte tra oggi e domani sabato 28 marzo. Dopo infatti una nottata ancora piuttosto disturbata, a partire dalla mattina i cieli si presenteranno sereni sulla città di Torino, con tempo visibilmente stabile. Le temperature sono previste aumentare sia nei valori minimi che in quelli massimi.