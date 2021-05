METEO TORINO – Rapido PEGGIORAMENTO a metà settimana, ma l’ESTATE è dietro l’angolo, ecco perché

Meteo Torino, la situazione

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo italiano e buon inizio di settimana! Dando uno sguardo alla situazione barica sull’Italia è possibile denotare un campo di alta pressione presente sull’europa centrale, mentre al sud Italia persiste un flusso umido dai quadranti meridionali. Sulla Gran Bretagna si trova un centro di bassa pressione con un minimo di 987 hPa che continuerà a richiamare aria instabile. Vediamo come saranno le previsioni meteo per Torino ed il Piemonte per i prossimi giorni!

Meteo Torino domani

Meteo Torino – La giornata di domani 4 maggio, sarà caratterizzata da nuvolosità sterile in transito e assenza di precipitazioni: al mattino avremo cieli poco nuvolosi su tutto il Piemonte e su Torino; al pomeriggio sarà possibile qualche maggiore addensamento sui settori Alpini, ma senza fenomeni associati. In serata avremo nuvolosità irregolare diffusa e tempo per lo più asciutto. Peggiora in nottata con precipitazioni sull’arco Alpino, nevose dai 1700-1900 metri. Temperature ancora sotto la media del periodo, comprese tra 9°C e 15°C. I venti saranno deboli dai quadranti meridionali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni Torino dopodomani

Meteo Torino – Rapido peggioramento atteso nella giornata di dopodomani mercoledì 5 maggio: al mattino avremo qualche pioggia sui settori centrali, sulle Alpi e su Torino; asciutto su Valle Scrivia e settori più orientali della regione. Al pomeriggio possibili addensamenti e pioviggini sulle Alpi occidentali, ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata tempo del tutto asciutto con velature in transito. Le temperature subiranno un brusco aumento dei valori massimi (fino a 19°C), mentre le minime risulteranno stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Osserviamo infine la tendenza per la settimana!

CONTINUA A LEGGERE