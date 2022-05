METEO TORINO – Residue PIOGGE sul Piemonte, poi arriva l’alta pressione; le previsioni

Situazione meteo su Torino

Meteo dinamico sull’Italia in questo avvio di maggio, per l’ingresso sul Mediterraneo centrale di una vasta lacuna barica centrata a ridosso della Sicilia. Correnti umide a rotazione ciclonica tendono ad addossare nubi e fenomeni anche su parte delle regioni di Nordovest, ma con tendenza al miglioramento per l’arrivo dell’alta pressione. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo fino alla giornata di Pasqua sul Piemonte.

Oggi molte nubi e qualche pioggia su Torino

Meteo Torino – Un debole fronte occluso, collegato alla vasta area depressionaria centrata sulla Sicilia, transita sulle regioni settentrionali. Molte nubi attese in questo avvio di giornata sul Piemonte con possibili deboli piogge anche sulla città di Torino. Nel corso della seconda parte del giorno timide schiarite prenderanno forma sui settori di pianura, mentre acquazzoni e temporali tenderanno a concentrarsi sui settori alpini e pedemontani della regione. Dalla sera non si escludono nuovi locali acquazzoni anche sulla città di Torino. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO.

Anticiclone pronto a portare una settimana dal sapore estivo

Meteo in deciso miglioramento su Torino ed il Piemonte nel corso della prossima settimana. Un campo altopressorio si estenderà dall’Europa occidentale verso l’Italia nel corso della prossima settimana, portando un deciso miglioramento del tempo. Giornata di lunedì 9 maggio che vedrà un deciso aumento del campo barico sul Piemonte, con valori al suolo fino a 1023 hPa, determinando un avvio di settimana asciutto sulla città di Torino, mentre residui disturbi a ciclo diurno potranno ancora prendere forma sui settori alpini. Il prosieguo della settimana vedrà condizioni meteo decisamente stabili grazie all’affermazione dell’alta pressione, con tanto sole anche su Torino.

Temperature in aumento nei prossimi giorni

Meteo Torino – Nel corso dei prossimi giorni si registra un aumento nei valori termici, sia minimi che massimi. In particolare i valori notturni passeranno dagli odierni +14°C ai +16°C dei prossimi giorni, mentre i valori massimi dai +19/+20°C di oggi fino ai +25/+26°C di metà della prossima settimana, complice l’affermazione dell’alta pressione con cieli prevalentemente soleggiati.





Meteo incerto su Torino con piogge e rischio temporali, poi arriva l'alta pressione con tempo in deciso miglioramento e temperature in aumento.