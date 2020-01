METEO TORINO – Ritrovata STABILITA’ dopo le deboli PIOGGE, ma clima più INVERNALE, ecco le previsioni

Più freddo in compagnia dell’aria polare in Italia

Nella giornata odierna affluisce aria più fredda sull’Italia di matrice prettamente polare marittima, con la presenza di un contributo artico da quest’oggi. E’ infatti la giornata più fredda tra i due giorni che costituiscono il weekend ancora in corso, con le temperature che si sono abbassate anche sulle regioni meridionali, mentre su quelle centro-settentrionali sono calati anche i valori minimi, oltre che le sole massime nella giornata di ieri. Condizioni di ritrovata stabilità su gran parte del nord e del versante tirrenico e anche a Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

La giornata odierna vede Torino nuovamente avvolta da condizioni meteo di ritrovata stabilità, dopo la breve parentesi instabile con deboli piogge che l’ha coinvolta ieri. I cieli risulteranno nonostante questo però poco o parzialmente nuvolosi. Si presenta un clima decisamente più invernale sul capoluogo piemontese con gli estremi termici giornalieri che oscilleranno tra i +1°C di minima e i +6/+7°C di massima.

Domani ancora variabilità con temperature stazionarie

Per quanto riguarda la giornata di domani lunedì 20 gennaio, che aprirà le porte all’inizio di una nuova settimana, non si prevedono particolari novità sul fronte meteorologico, con i cieli che appariranno sempre poco o parzialmente nuvolosi a Torino. Anche sul fronte termico non si prevedono significative variazioni di temperatura, con i valori che stazioneranno con fisiologiche oscillazioni su quelli odierni.