METEO TORINO – Seconda decade di LUGLIO con piogge o temporali più probabili, intanto BEL TEMPO e TEMPERATURE gradevoli

Meteo Italia: clima caldo ma non afoso

Osservando le immagini satellitari che ci arrivano in questi minuti notiamo della nuvolosità irregolare addossata sul Piemonte e in poche altre regioni dell’Italia. Condizioni meteo tuttavia stabili con precipitazioni assenti ovunque per oggi, temperature tipicamente estive con valori in aumento nelle ore centrali della giornata e fino a 35°c sulle regioni centro-meridionali. A Torino pertanto avremo qualche nube di troppo ma in compenso clima ideale con la colonnina di mercurio contenuta nei 28°C. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Italia: temperature in aumento

Colonnina di mercurio in ascesa nelle prossime ore e nei prossimi giorni su gran parte delle città dell’Italia, specie quelle centro-meridionali con l’avanzare dell’anticiclone afro-azzorriano. L’Anticiclone ci terrà compagnia per un periodo piuttosto lungo, esso si consoliderà definitivamente sul nostro paese dalla giornata odierna dove le condizioni meteo si manterranno stabili e asciutte con precipitazioni assenti, mentre le temperature tenderanno a subire un progressivo aumento. Previste punte anche di 35°c sui settori lontani dal mare, caldo tuttavia al limite del sopportabile.

Previsioni meteo prossimo weekend

Situazione meteo invariata per domani e per la giornata di Venerdì 10 Luglio, a seguire un abbassamento del flusso atlantico potrebbe favorire la possibilità di locali temporali al pomeriggio durante il weekend sulle Alpi e in sconfinamento verso le Prealpi e alte pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Torino ai margini del peggioramento meteo con acquazzoni o temporali non esclusi dalla giornata di Sabato 9 Luglio e a seguire anche nel corso della prossima settimana con il flusso di correnti atlantiche in ingresso nel Mediterraneo.