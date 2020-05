METEO TORINO – Cieli irregolarmente nuvolosi in queste ore e piogge in arrivo nelle prossime ore, i dettagli

Meteo Italia: enormi differenze tra nord e sud

Anche nella giornata di oggi i fenomeni temporaleschi in formazione sulle regioni settentrionali risulteranno intensi. Piogge e temporali potranno interessare anche le regioni centrali di Toscana, Umbria e Marche. Sulla città di Torino come più in generale in gran parte del nord Italia i cieli si presentano irregolarmente nuvolosi. Piogge in arrivo nelle prossime ore sulla città piemontese. Clima più autunnale che primaverile con valori prossimi i 15°c. Le temperature inoltre subiranno un generale calo al centro-nord Italia. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Italia: maltempo in settimana al nord

Un esteso fronte perturbato determinerà tempo generalmente instabile a Torino nel corso della giornata odierna e nei prossimi giorni della settimana. Come anticipato ampiamente nei precedenti editoriali, l’Anticiclone dei giorni scorsi è risultato troppo debole per resistere alla spinta vigorosa delle correnti occidentali di matrice atlantica. Correnti perturbate in transito al nord Italia in grado di generare instabilità tipicamente primaverile anche nei prossimi giorni. Il tutto mentre l’ Anticiclone africano farà sentire i suoi effetti al sud Italia con sole e caldo estivo specialmente tra Giovedì e Venerdì.

Anticipo d’estate al sud Italia

La stagione della Primavera farà il suo corso anche nelle prossime settimane con alternanza di fasi soleggiate e calde con fasi perturbate e più fresche. E così durante i prossimi giorni al sud Italia assisteremo ad una forte ondata di caldo sotto l’influenza dell’anticiclone africano. Tutti i principali modelli meteo infatti confermano sole e temperature prossime ai 35°c in alcune regioni, Sicilia, Calabria e Puglia in primis. Sulla città di Torino e più in generale al nord Italia invece insisteranno le piogge e i temporali pomeridiani o serali.