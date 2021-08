METEO TORINO – Splende il SOLE, ma nei prossimi giorni tornerà qualche PIOGGIA

Meteo Torino, la situazione

Meteo Torino – Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori del Piemonte! L’alta pressione continuerà a proteggere parte delle regioni centro-meridionali italiane anche nelle prossime ore, con tempo prevalentemente stabile; al nord, un graduale cedimento barico, sta favorendo le prime infiltrazioni umide, responsabili degli addensamenti attesi sul Piemonte tra oggi e domani, con locali acquazzoni o temporali. Vediamo le previsioni meteo per Torino nel dettaglio.

Meteo Torino stabile nelle prossime ore, poi arriva qualche pioggia

Meteo Torino – Il weekend proseguirà in compagnia della stabilità su tutto il Piemonte. Nonostante il campo barico sia in graduale flessione, il tempo si manterrà sostanzialmente asciutto in questa seconda parte di giornata; qualche acquazzone non è escluso sui settori alpini, mentre su Torino si osserverà al più il passaggio di qualche addensamento. Giornata di lunedì che vedrà ancora tempo stabile su tutto il Piemonte, ma dalla sera si assisterà ad un peggioramento del tempo sui settori centro-occidentali della regione; qualche pioggia non è esclusa anche sul capoluogo piemontese, specie durante le ore notturne. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO.

Rischio acquazzoni tra martedì e mercoledì, poi torna il bel tempo

Meteo Torino – Il cedimento dell’anticiclone favorirà il transito di correnti più fresche e relativamente instabili nel corso dei prossimi giorni sull’Italia. L’instabilità interesserà tra martedì e mercoledì anche il Piemonte, quando non si esclude un coinvolgimento anche della città di Torino. Giovedì si dovrebbe registrare un momentaneo miglioramento, ma tra venerdì e sabato tornerà elevato il rischio pioggia. Ultima parte di agosto quindi più fresca e con ritorno dell’instabilità.

