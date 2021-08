METEO ITALIA – In arrivo un periodo più FRESCO, poi potrebbe tornare il CALDO per SETTEMBRE; le ultimissime

Meteo Italia: si procede verso un cambio di circolazione

Meteo Italia – L’anticiclone ha ormai le ore contate. Il bel tempo e le temperature estive ben presto verranno, almeno momentaneamente, messe in stand-by. Da domani, infatti, è atteso un cambio circolatorio a favore di correnti più fresche dai quadranti settentrionali. Le temperature si porteranno localmente al di sotto delle medie del periodo; non mancheranno piogge e temporali, anche se a carattere piuttosto irregolare, con fenomeni che localmente potranno assumere carattere di forte intensità non solo al nord, ma anche al centro-sud (tra martedì e mercoledì).

Anticiclone verso nord, correnti fresche verso l’Italia

Meteo Italia – Un primo impulso fresco ed instabile è atteso tra domani e mercoledì sull’Italia, collegato ad una blanda goccia fredda in trasferimento dal centro Europa verso il comparto balcanico. A seguire, i principali modelli matematici, intravedono la possibilità dell’instaurazione di un vasto campo anticiclonico disteso dalla Penisola Iberica alla Scandinavia, ” intrappolando” una vasta circolazione ciclonica sul centro Europa. In tal modo l’Italia si ritroverebbe in balia di correnti fresche settentrionali, favorendo un finale di agosto decisamente più gradevole e localmente instabile.

Temperature sotto le medie tra martedì e venerdì

Meteo Italia – La circolazione fresca in arrivo nei prossimi giorni, oltre a riportare qualche pioggia anche sulle regioni centro-meridionali italiane, favorirà un diffuso calo delle temperature. Il caldo verrà finalmente messo da parte per qualche giorno anche sul sud Italia, dove le temperature nel corso dei prossimi giorni si porteranno attorno ai +30°C, fatta eccezione per le due Isole Maggiori, con valori inferiori su Puglia e Molise dove risulterebbero al di sotto delle medie del periodo. Fresco anche al centro-nord, specie sui settori adriatici, con temperature massime inferiori alle medie del periodo anche di 2/4°C tra Marche ed Abruzzo.

