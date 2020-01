METEO TORINO – STABILE con NUVOLOSITA’ in transito e clima INVERNALE, ecco le previsioni dei prossimi giorni

Tempo in prevalenza stabile in Italia

La giornata odierna risulta particolarmente stabile e asciutta sulla stragrande maggioranza del territorio italiano. Cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi si riscontrano quasi ovunque da nord a sud sulla nostra Penisola grazie agli effetti di un nuovo vasto e robusto promontorio anticiclonico in estensione non solo sull’Italia ma su gran parte dell’Europa centro-occidentale. Ciò continuerà ad apportare condizioni meteo di generale stabilità e temperature solo di poco oltre la media, grazie allo scorrimento di aria più fredda sul bordo orientale dell’Alta pressione stessa. Stabile anche a Torino, come vedremo.

Ultimi refoli di maltempo sulla Sardegna

Dopo la violenta ondata di maltempo che ha coinvolto la Sardegna nella giornata di ieri lunedì 20 gennaio, in particolar modo il versante orientale dove si sono verificati i maggiori disagi, la giornata odierna è stata ed è tutt’ora caratterizzata ancora dalla presenza della nuvolosità, con qualche pioggia di debole intensità prevalente che sta ancora coinvolgendo il settore orientale dell’Isola, con apporti al suolo comunque decisamente deboli.

Previsioni meteo Torino oggi

A Torino è passata in cavalleria una nuova giornata all’insegna della stabilità e del tempo asciutto, nonostante il transito di qualche nube irregolare, ma comunque innocua. Cieli che per tutto il corso della giornata, a partire soprattutto dal pomeriggio, si sono riscontrati poco o parzialmente nuvolosi. Temperature comunque più o meno in linea con la media, con gli estremi termici che misurano oggi +1°C di minima a cui è seguita una massima di non oltre i +7°C.