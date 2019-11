METEO TORINO – Stabilità agli sgoccioli, il MALTEMPO sta tornando a grandi falcate, tutti i dettagli

Nuvolosità in aumento sui settori settentrionali

Grazie all’arrivo di una nuova saccatura di origine atlantica in affondo dai quadranti nordoccidentali sulle zone ovest del Mediterraneo, è stata innescata tra le Baleari e le isole di Corsica e Sardegna una ciclogenesi, con la formazione di un minimo depressionario che conta circa 1000hPa. Esso, dopo una giornata limpida con il sole prevalente sulle regioni settentrionali, ha peggiorato nuovamente le condizioni meteo al nord, riportando nuovamente la nuvolosità a tratti anche fitta, ma senza alcuna precipitazione. A Torino infatti il tempo è oggi previsto nuvoloso, ma con scarsa probabilità di rovesci.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Migliora al centro-sud, ma attenzione dalla serata

Sulle regioni centro-meridionali invece, dopo il maltempo che ha interessato questi settori nel corso della giornata di ieri, il tempo è previsto ed è già in miglioramento, con locali rovesci che hanno interessato alcuni settori tirrenici meridionali fino alla tarda mattinata. Attenzione però, perché si prepara a colpire i settori tirrenici una nuova ondata di maltempo che in queste ore sta già colpendo la Sardegna e che nelle prossime interesserà soprattutto il Lazio e la Toscana, ma anche la Liguria e la Campania.

Previsioni meteo Torino oggi

La giornata odierna vedrà sicuramente Torino interessata dall’arrivo di una nuova e folta nuvolosità, grazie ad un flusso umido presente in questo momento nel Tirreno innescato da una circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo occidentale con tanto di minimo di bassa pressione, come accennato in precedenza. Tuttavia, almeno per quanto riguarda la giornata odierna, non sono attesi fenomeni sul territorio torinese. Temperature che rimangono comunque molto fresche con minime intorno ai +6°C e massime previste sui +10°C.