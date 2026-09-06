Meteo Torino – Stabilità e caldo, poi atteso maltempo da metà settimana; le previsioni

Meteo Torino, la situazione
Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata un nuovo aumento della pressione. Atteso quindi tempo generalmente stabile sull’Italia con caldo ancora intenso. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.
Previsioni meteo Torino oggi
Giornata odierna al via con una mattinata stabile su Torino con cieli prevalentemente soleggiati. Situazione meteorologica che nel corso del pomeriggio si manterrà diffusamente stabile sul Piemonte con cieli sereni in pianura ed innocui addensamenti sui settori alpini. Stellato nottetempo. Consulta le previsioni meteo Torino. Le temperature saranno comprese tra i +21/+22°C della notte ed i +32/+33°C del pomeriggio.
Meteo Torino domani, lunedì 7 settembre
Nuova settimana al via con una mattinata stabile su Torino, ma con qualche addensamento di passaggio. Situazione meteorologica che nel corso del pomeriggio si manterrà stabile con ampio soleggiamento su Torino, mentre occasionali acquazzoni o temporali prenderanno forma sui settori alpini. Tornano i cieli sereni ovunque dalla sera. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +21/+22°C di minima ed i +32/+33°C di massima.
Avvio di settimana ancora stabile, poi atteso un peggioramento
Stabilità che si rinnoverà anche nella giornata di martedì, poi mercoledì è atteso un deciso peggioramento con calo termico per l’ingresso di umide correnti atlantiche. Tempo che potrebbe essere incerto anche nel prosieguo della settimana, ma da confermare.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.