Meteo Milano – Bel tempo sino ad inizio settimana, poi atteso maltempo e calo termico

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla persistenza presenza dell’alta pressione con calde correnti africane in risalita sull’Italia. Atteso ancora tempo estivo sino ad inizio settimana, poi possibile svolta per l’arrivo di correnti atlantiche. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Giornata di domenica al via con una mattinata stabile sulla Lombardia con ampie schiarite su Milano. Situazione meteorologica che nel corso del pomeriggio vedrà tempo stabile con ampio soleggiamento sui settori di pianura e su Milano, qualche addensamento prenderà invece forma sulle Alpi. Stellato nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con valori compresi tra +23/+24°C di minima ed i +33/+34°C di massima.

Meteo Milano domani

Nuova settimana al via con una mattinata soleggiata sulla Lombardia e su Milano. Situazione meteorologica che nel corso del pomeriggio vedrà tempo stabile con ampio soleggiamento sui settori di pianura e su Milano, qualche breve acquazzone prenderà invece forma sulle Alpi. Stellato nottetempo. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +23/+24°C di minima ed i +32/+33°C di massima.

Avvio di settimana ancora stabile, poi atteso un peggioramento

Stabilità che si rinnoverà anche nella giornata di martedì, poi mercoledì è atteso un deciso peggioramento con calo termico per l’ingresso di umide correnti atlantiche. Tempo che potrebbe essere incerto anche nel prosieguo della settimana, ma da confermare.

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