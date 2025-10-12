Meteo Torino – Stabilità sul Piemonte, ma con nubi basse e foschie; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Campo barico alto e livellato sul nord Italia garantirà condizioni meteo mediamente stabili sul Piemonte, seppur con nubi sparse e foschie. Assenza di maltempo almeno fino a metà della prossima settimana. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Previsioni meteo Torino oggi

Giornata di domenica al via con nubi basse e foschie sui settori di pianura, soleggiato sulle Alpi. Nel corso del pomeriggio stabilità prevalente, ma con addensamenti sparsi su Torino. Foschie e nubi basse nottetempo. Consulta le previsioni meteo Torino. Temperature con lievi variazioni su Torino e comprese tra i +14/+15°C della notte ed i +21/+22°C del pomeriggio.

Previsioni meteo domani

La nuova settimana si aprirà all’insegna di una mattinata con cieli nuvolosi e foschie su Torino, ma con tempo asciutto. Atteso tempo stabile anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali, ma con addensamenti sparsi. Tornano le foschie nottetempo. Ventilazione debole variabile. Temperature con lievi variazioni su Torino e comprese tra i +13/+14°C della notte ed i +20/+21°C del pomeriggio.

Prossima settimana più stabile

Meteo che si manterrà stabile sul Piemonte e sulla città di Torino nel corso della prossima settimana, seppur con nebbie e nubi basse in pianura al mattino e durante le ore notturne. Alta pressione che riuscirà a garantire una fase asciutta probabilmente almeno fino alla giornata di giovedì.

