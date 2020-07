METEO TORINO – Fase di rapido e possibile MALTEMPO in arrivo in città, ecco le previsioni

Meteo Italia, torneranno le piogge e i temporali al nord

Nel corso delle ore di questo pomeriggio abbiamo riscontrato clima caldo tipicamente estivo in Italia con sole e temperature oltre i +35°c. Solo sulle regioni più settentrionali qualche grado in meno con le temperature che si aggirano intorno alla media del periodo. A Torino la giornata è stata caratterizzata dal bel tempo e il clima estivo, domani situazione invariata al mattino, attenzione invece tra il tardo pomeriggio e la serata o nottata con piogge o temporali in arrivo. Italia letteralmente divisa in due nel corso del prossimo weekend con sole al centro-sud, temporali al nord. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Torino: temporali in arrivo

Dalla seconda parte della giornata di domani, Venerdì 10 Luglio, si aprirà una fase meteo più instabile per la città di Torino con piogge o temporali probabili tutti i giorni. Il tutto a causa dell’abbassamento del flusso di correnti perturbate di matrice atlantica attualmente in transito sui paesi europei oltralpe. A Torino pertanto nei prossimi giorni avremo piogge e temporali in agguato mentre le temperature subiranno un progressivo calo. L’Italia si troverà quindi letteralmente spaccata in due tra temporali convettivi anche intensi e sole a picco.

Meteo Estate: modelli meteo ancora incerti nel lungo termine

Durante la prossima settimana sull’Italia il campo di alta pressione ora dominante verrà bersagliato dalle correnti atlantiche. Come risultato le condizioni meteo si potrebbero presentare più instabili specie sulle regioni settentrionali con piogge o temporali in formazione sulle Alpi e in progressivo sconfinamento sulle Prealpi e alte pianure. Durante la prossima settimana avremo anche un rientro nella media delle temperature non solo al nord Italia ma in tutto il Paese grazie all’ingresso delle correnti settentrionali nel Mediterraneo.