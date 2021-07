METEO TORINO – tempo instabile con PIOGGE e TEMPORALI. MALTEMPO intenso nel WEEKEND con locali NUBIFRAGI

Flussi instabili sull’Italia centro-settentrionale

Ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. La Penisola Italiana si trova tra un campo di alta pressione presente sul Mar Mediterraneo e una vasta circolazione ciclonica sull’Europa centro-occidentale. Sull’Italia avremo dunque dei flussi umidi provenienti mediamente dai quadranti sud-occidentali che risultano molto perturbati al Nord. Infatti su tali regioni, come avvenuto anche nei giorni scorsi, troviamo temporali sparsi a tratti anche intensi causando anche danni e allagamenti. ma vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Torino e il Piemonte.

Piogge e temporali sul Piemonte nella giornata odierna

Meteo Torino – In mattinata sul Piemonte abbiamo assistito a forti temporali sulle zone al confine con la Liguria e sui settori settentrionali, mentre sul resto della regione abbiamo avuto nuvolosità irregolare con qualche pioggia isolata, anche a carattere di rovescio. Nel corso delle ore pomeridiane è previsto un aumento dell’instabilità che dal tardo pomeriggio e in serata porterà temporali sparsi su tutta la regione. In nottata ancora qualche acquazzone, specie sui settori orientali al confine con la Lombardia. Le temperature sulla città di Torino saranno comprese tra i 18°C e i 25°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO.

Meteo Torino domani

Meteo Torino – Anche nella giornata di domani le condizioni meteo sul Piemonte risulteranno instabili ma in graduale miglioramento. Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse su tutta la regione, specie sui settori settentrionali. Nel corso delle ore pomeridiane avremo ancora la possibilità di piogge isolate ma in attenuazione nel corso delle ore. Migliora in serata con tempo stabile e asciutto e nuvolosità in diminuzione. Temperature in aumento che su Torino saranno comprese tra i 19°C e i 28°C. Vediamo di seguito la tendenza meteo fino al weekend.

