METEO – WEEKEND con TEMPORALI e NUBIFRAGI al Centro-Nord e TEMPERATURE in generale calo. La TENDENZA

Situazione sinottica sull’Europa con evidenza sull’Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. L’attuale situazione sinottica mostra l’anticiclone africano esteso sul Mar Mediterraneo mentre una vasta area depressionaria è presente sull’Europa centro-occidentale con valori minimi di pressione al suolo di circa 1005 hPa sul Mare del Nord. In tale situazione barica sulla nostra Penisola avremo un flusso di correnti sud-occidentali che portano condizioni meteo perturbate al Centro-Nord con tante nubi, rovesci e temporali e avvezione di aria calda al Sud con temperature oltre i 40°C.

Maltempo intenso al Nord con temporali, grandinate e locali nubifragi

Già nella giornata di ieri sulle regioni settentrionali si sono abbattuti violenti temporali, grandinate ed anche nubifragi provocando molti danni e allagamenti. Anche nella giornata odierna il maltempo non vuole lasciare la presa sul Nord Italia. Già in queste ore violenti temporali si stanno abbattendo sulle zone al confine tra il Piemonte e la Liguria e sui settori settentrionali di Lombardia e Piemonte. Infatti in provincia di Lecco e nel Varesotto nelle prime ore della mattinata dei temporali hanno scaricato più di 80 mm di pioggia. Nel corso della giornata sono previsti temporali sparsi su tutto il Nord, specie sui settori alpini e che continueranno anche nelle ore notturne.

Prossimi giorni con ancora dei disturbi al Nord

Nei prossimi giorni della settimana l’anticiclone africano si porta con maggiore forza sul Mar Mediterraneo, portando ad un aumento del geopotenziale sulla Penisola Italiana. In questo modo le condizioni meteo risulteranno più stabili e i cieli soleggiati specie al Centro e al Sud. Ma la vasta circolazione depressionaria presente sull’Europa continuerà a portare disturbi sulle regioni settentrionali. Al Sud e sulle Isole il caldo sarà intenso con temperature prossime e localmente anche superiori ai 40°C. Vediamo di seguito la tendenza meteo per il weekend.

