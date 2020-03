METEO TORINO – Tempo perturbato e clima freddo in queste ore, deciso miglioramento in settimana

Meteo Italia: Inverno all’arrembaggio

L’ Inverno non molla l‘Italia e oltre al maltempo in queste ore sulle città più settentrionali, assisteremo anche ad un brusco calo delle temperature con la neve in arrivo in diverse regioni del Paese. Nonostante siamo entrati nella stagione della Primavera, in Italia troveremo temperature tipicamente invernali nelle prossime ore e nei prossimi giorni. A Torino in questi minuti piove e le temperature raggiungono a stento 8°c, nelle prossime ore avremo un ulteriore calo con gelate non escluse nei prossimi giorni, complice un miglioramento meteo e i cieli sereni. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo: possibili gelate in pianura Padana

Quello che sta succedendo dall’inizio della Primavera è frutto del fisiologico rallentamento del Vortice Polare con scenari meteo invernali su diversi paesi e anche in Italia dove le temperature sono crollate e crolleranno ancora sotto la media di riferimento. Con il miglioramento meteo atteso già nella giornata di domani, sulla Pianura Padana non si esclude la possibilità di gelate tardive molto pericolose visto il periodo. Anche a Torino previsti valori fino a 0°c in città nelle prime ore del mattino.

Meteo Italia: neve in arrivo su Alpi e Appennino

Dopo questo fine settimana caratterizzato dal tempo stabile e clima primaverile su gran parte della nostra penisola, ecco un nuovo impulso di maltempo di stampo invernale in arrivo in Italia che porterà neve fino a quote decisamente basse su alcune regioni. Neve nelle prossime ore sulle regioni Alpine fino a 400 metri di quota, a seguire lungo la dorsale appenninica fino a quote collinari specie tra Marche, Abruzzo e Molise.