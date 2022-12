Meteo Torino – Tempo più stabile nei prossimi giorni, ma con cieli a tratti nuvolosi; ecco le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori piemontesi. Tempo che gradualmente tende a migliorare sulle regioni di Nordovest, seppur con molte nubi di passaggio in questo fine settimana. Da domani aria fredda favorirà un deciso calo termico, con gelate al primo mattino. Meteo mediamente stabile, ma con nubi, anche ad avvio della prossima settimana. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Sabato tra nubi e schiarite su Torino

Meteo Torino – Giornata odierna al via con cieli nuvolosi sul Piemonte, ma senza fenomeni significativi. Qualche schiarita si è fatta spazio dal pomeriggio sui settori pedemontani ed occasionalmente su Torino. Nottetempo tempo stabile, ma con nubi basse e dense foschie in formazione sui settori di pianura. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Torino. Temperature che faranno registrare un’escursione limitata nella giornata odierna con valori compresi su Torino tra i +2°C ed i +5/+6°C.

Domani maggiori schiarite su Torino, gelate al mattino

Meteo Torino – Il weekend proseguirà stabile sul Piemonte, mentre sul resto del nord si osserverà un rapido peggioramento con neve a bassa quota. La giornata di domenica vedrà al mattino una residua nuvolosità, specie sui settori di pianura dove potrebbero addensarsi anche delle foschie. Maggiori schiarite dal pomeriggio, con sole prevalente anche su Torino. Temperature in calo con gelate al mattino e comprese tra i -1°C ed i +6/+7°C.

Prima parte della prossima settimana più stabile, ma con nubi di passaggio

Prima parte della prossima settimana mediamente stabile su Torino. Lunedì 12 dicembre la giornata risulterà inizialmente soleggiata su Torino, salvo nebbie e nubi basse in pianura al primo mattino. Nubi in successivo nuovo aumento dal pomeriggio-sera, ma senza fenomeni associati in città, mentre dalla notte deboli nevicate tenderanno ad addossarsi ai settori alpini. Nubi, ma al momento senza fenomeni previsti almeno fino a metà della prossima settimana, ma con temperature invernali. Gli estremi saranno infatti compresi tra i -1/-3°C della notte ed i +3/+4°C del giorno.





Meteo su Torino stabile, ma con nubi di passaggio. Freddo in aumento con gelate al mattino nei prossimi giorni.