Meteo – Irrompe l’aria fredda dalla prossima notte al nord, neve a bassa quota ed a seguire gelate estese; i dettagli

Maltempo oggi al centro-sud

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Una nuova intensa perturbazione sta attraversando il Mediterraneo centrale. Un minimo di bassa pressione, pari a 998 hPa, scivolerà dal Mar di Sardegna al medio Tirreno nelle prossime ore, raggiungendo il medio Adriatico nel corso delle ore serali. Atteso maltempo specie al centro-sud. Molte nubi attese fin dal mattino con precipitazioni diffuse sulle regioni centro-meridionali. Possibili fenomeni intensi con rischio forti temporali e nubifragi su Lazio, Umbria, Campania e settori tirrenici di Calabria e Basilicata. Maggiori schiarite sulle regioni di Nordovest. Meteo incerto anche nella seconda parte di giornata al centro-sud, ma con tendenza al miglioramento a partire da Toscana e Sardegna. Ventilazione in rinforzo dai quadranti meridionali sui settori Peninsulari e da Maestrale in Sardegna con raffiche attese oltre i 50 Km/h. Molte nubi al nord, ma con pochi fenomeni.

Aria fredda in arrivo al nord dalla prossima notte, quota neve in brusco calo

Il minimo di bassa pressione traslerà entro la fine del giorno sul medio Adriatico, risalendo poi verso i Balcani e raggiungendo la Romania nelle prime ore della giornata di domenica 11 dicembre. In tal modo richiamerà masse d’aria fredde, attualmente presenti sul centro-est Europa, verso il nostro Paese, facendo il loro ingresso dalla prossima notte dalla porta della Bora. Condizioni meteo attese quindi in peggioramento sulle regioni di Nordest con piogge in pianura e quota neve in brusco calo dagli iniziali 800-1000 metri, fino ai 400-600 metri della notte. Giornata di domenica che vedrà nel corso del mattino tempo instabile sulle regioni di Nordest e Lombardia orientale, con quota neve mediamente attorno ai 200-400 metri, ma con possibili rovesci nevosi sino a ridosso delle pianure nel piacentino. Nel corso delle ore pomeridiane situazione meteo sostanzialmente invariata. Data l’aria piuttosto fredda in quota, con valori di -28/-30°C a 500 hPa non si escludono rovesci nevosi (grapuel e neve tonda) sino ai settori di pianura laddove i fenomeni risultino più intensi. Graduale miglioramento dalla sera, salvo residui fenomeni nevosi sino a 200-300 metri tra Emilia-Romagna e Veneto. Meteo più stabile al Nordovest.

Tra domani e lunedì attese gelate al nord

L’aria fredda in arrivo dalla prossima notte provocherà anche un sensibile calo delle temperature, portandole al di sotto delle medie stagionali. Nel corso del primo mattino di domenica 11 dicembre i valori minimi sono attesi al di sotto dello zero sulla Pianura Padana occidentale, con valori fino a -2/-4°C in Piemonte. Nubi in diradamento con meteo in miglioramento nella giornata di lunedì, favoriranno un raffreddamento radiativo nei bassi strati anche sul resto del nord ad avvio della prossima settimana. Mattina di lunedì 12 dicembre che vedrà infatti gelate diffuse sulla Pianura Padana con valori mediamente tra 0 e -3°C, ma con punte anche di -5/-6°C tra Emilia, basso Piemonte e pavese.

CONTINUA A LEGGERE





Nuovo maltempo da martedì, possibile neve inizialmente a bassa quota anche su parte del centro

Una nuova perturbazione è attesa sull’Italia tra martedì e mercoledì, portando inizialmente nevicate a bassa quota anche su parte del centro. La perturbazione attesa ad inizio settimana, scivolerà al di sopra di masse d’aria fredde in arrivo tra domani e lunedì, favorendo inizialmente nevicate a quote di media-bassa collina tra Umbria e Toscana; possibili fiocchi fino a ridosso delle pianure nottetempo tra Romagna, Lombardia sudorientale e basso Veneto, ma da confermare.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.