Meteo Torino – Tempo più stabile fino ad inizio settimana, ma con calo termico a seguire

Meteo Torino, la situazione
Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Campo barico mediamente livellato attorno ai 1020 hPa garantirà condizioni meteo mediamente stabili sul Piemonte, seppur con qualche nube di passaggio. A metà della prossima settimana nuovo impulso freddo verso l’Italia con tempo in parziale peggioramento ed ulteriore calo termico. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.
Previsioni meteo Torino oggi
Giornata di domenica al via con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo innocui addensamenti bassi sui settori di pianura. Nel corso del pomeriggio bel tempo prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi su Torino. Stellato nottetempo. Consulta le previsioni meteo Torino. Temperature in calo nei valori minimi, in aumento le massime su Torino e comprese tra i +9/+10°C della notte ed i +21/+22°C del pomeriggio.
Previsioni meteo domani
La nuova settimana si aprirà all’insegna di una mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi su Torino. Atteso bel tempo anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali. Stellato nottetempo. Ventilazione debole variabile. Temperature con lievi variazioni su Torino e comprese tra i +9/+10°C della notte ed i +21/+22°C del pomeriggio.
Prossima settimana al via stabile, poi possibile breve peggioramento
Meteo che si manterrà stabile sul Piemonte e sulla città di Torino con bel tempo fino alla giornata di martedì 30 settembre. A seguire possibile un breve peggioramento per il passaggio di un impulso freddo con rischio acquazzoni nella prima parte della giornata di mercoledì. Temperature in ulteriore calo da metà settimana con valori che scenderanno al di sotto delle medie del periodo.
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.