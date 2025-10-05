Meteo domani 6 ottobre: alta pressione in rimonta e tempo più stabile, solo residue piogge

Situazione sinottica europea Alta pressione che si espande sui settori centro-occidentali del continente con valori al suolo fino a 1025 hPa sulla Francia. Sui settori dell’Europa orientale una saccatura depressionaria, colma di aria fredda, si allunga invece fin sui Balcani, portando residui fenomeni anche sull’Italia. Vasto e profondo vortice depressionario anche sull’Islanda con minimo al suolo intorno a 980 hPa.

Al Nord: Al mattino condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e ampi spazi di sereno ovunque. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con cieli per lo più sereni. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, da segnalare solo locali piogge sull’Abruzzo. Al pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto e ampie schiarite ovunque. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo per lo più asciutto, salvo locali piogge sul Molise. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno ovunque. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

