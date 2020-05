METEO TORINO – Tempo spesso NUVOLOSO preludio dell’arrivo del MALTEMPO, ecco le previsioni

Tempo in prevalenza stabile, peggioramento nel corso del pomeriggio

In queste ore un campo di Alta pressione di origine azzorriana sta nuovamente espandendosi dal Mediterraneo occidentale verso i quadranti orientali in direzione cioè della nostra Penisola. Ciò favorisce un miglioramento delle condizioni meteo in Italia nel corso della mattinata, con tempo in prevalenza stabile. A partire dal pomeriggio esse tenderanno però ad un nuovo peggioramento a causa dello scorrimento di correnti instabili lungo il bordo orientale del predetto Anticiclone. Ciò porterà alla formazione di temporali localmente anche intensi durante il pomeriggio con il coinvolgimento soprattutto del settore appenninico e del basso Lazio. A Torino il tempo invece risulta stabile, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Nonostante la nuvolosità anche piuttosto massiccia che ha transitato sui cieli torinesi nel corso della nottata appena trascorsa, le condizioni meteo sulla città di Torino sono apparse fin qui stabili e asciutte, grazie ad un faticosissimo recupero dell’Alta pressione di origine azzorriana in ritorno dai quadranti occidentali. Per il resto della giornata di oggi non si prevedono particolari variazioni sul fronte meteorologico, con i cieli che rimarranno poco o parzialmente nuvolosi fino a sera. Tutto ciò è inserito in un contesto termico piuttosto gradevole, con minime intorno ai +15°C a cui seguiranno massime di +21°C.

Fasi soleggiate alternate ad altre con qualche disturbo, valori massimi in aumento per domani

La giornata di domani lunedì 1° giugno, inizio non solo della nuova settimana, ma anche del nuovo mese e nonché dell’estate meteorologica, sarà caratterizzata ancora una volta dalla stabilità sulla città di Torino. In particolare, fasi ampiamente soleggiate o addirittura serene, si alterneranno a momenti della giornata in cui si presenterà qualche disturbo nuvoloso, comunque innocuo e transitorio e possibile soprattutto nel corso della mattina e della serata. Si prevede altresì un lieve innalzamento dei valori massimi di temperatura, mentre quelli minimi stazioneranno pressapoco sui valori odierni con fisiologiche oscillazioni.