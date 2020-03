METEO TORINO – Tempo STABILE e SOLEGGIATO domani, poi arriva qualche PIOGGIA, ecco le previsioni

Maltempo sparso sull’Italia oggi

Una saccatura di origine nordatlantica che ha già causato un’ondata di intenso maltempo nella giornata di ieri, soprattutto sulla Liguria e sulle Alpi e Prealpi nordorientali, ha portato ancora una volta i suoi effetti nella giornata odierna, con instabilità sparsa che ha colpito soprattutto le aree interne, dove le aree pedemontane hanno potuto beneficiare del fenomeno dello stau. Altrove i cieli sono risultati comunque piuttosto nuvolosi, ma con condizioni di tempo asciutto. Condizioni di tempo asciutto anche sulla città di Torino quest’oggi, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Torino oggi

Dopo una mattinata piuttosto soleggiata, nel corso del pomeriggio un fronte nuvoloso ha raggiunto la città di Torino senza però apportare alcun tipo di precipitazione al suolo. Tempo che è dunque rimasto asciutto e tali condizioni persisteranno anche nel corso della corrente serata, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Tutto ciò si inserisce in un contesto termico ormai tutt’altro che invernale, con minime vicino ai +5°C e massime che raggiungono i +16°C.

Domani ampie schiarite e cieli soleggiati

Nella giornata di domani mercoledì 4 marzo grazie al progressivo allontanamento della saccatura di origine nordatlantica di cui abbiamo fatto menzione nel primo paragrafo, le condizioni meteo a Torino miglioreranno notevolmente con cieli che appariranno sereni fin dalle prime ore della notte e fino al pomeriggio. In serata invece, la nuvolosità tornerà ad aumentare in un contesto comunque di tempo asciutto e ancora stabile. Le temperature si prevedono in leggero calo sia nei valori minimi che massimi.