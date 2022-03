METEO TORINO – Tempo STABILE fino all’avvio della prossima settimana, poi arriva la PIOGGIA

Meteo Torino, la situazione

Meteo Torino – Buon weekend e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori del Piemonte! Il mese di marzo prosegue asciutto e con siccità in aggravamento su molte regioni d’Italia. L’alta pressione riuscirà a proteggere il nostro Paese fino all’avvio della prossima settimana, salvo qualche disturbo in arrivo nel weekend al sud. Una svolta arriverà a fine mese, quando il flusso Atlantico riuscirà finalmente a raggiungere anche il bacino del Mediterraneo, portando le tanto attese piogge anche sulle regioni settentrionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per i prossimi giorni sul Piemonte.

Weekend stabile, con sole prevalente

Meteo Torino – Alta pressione ben salda sul nord Italia, garantirà un ultimo weekend di marzo decisamente stabile e soleggiato su gran parte delle regioni. Campo barico al suolo fino a 1030 hPa atteso sul Piemonte, rinnoverà ancora tempo asciutto con sole prevalente anche su Torino sia nella giornata odierna che in quella di domenica. Innocue velature potrebbero affacciarsi sui settori meridionali della regione, marginalmente interessate dalle nubi in risalita dal sud Italia. Temperature nel weekend che su Torino saranno comprese tra i +7°C del mattino ed i +20°C del pomeriggio. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO TORINO.

Avvio di settimana ancora stabile, poi arrivano le tanto attese piogge

L’anticiclone mostrerà i primi segni di cedimento ad inizio settimana, quando sul Nordovest Italia si osserverà un progressivo aumento della nuvolosità, specie nel corso della giornata di martedì. Condizioni meteo che volgeranno verso un deciso peggioramento tra mercoledì e giovedì, quando una saccatura atlantica si porterà sull’Europa sud-occidentale, determinando un deciso peggioramento del tempo anche sul Piemonte con ritorno della pioggia anche sulla città di Torino.

