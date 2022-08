METEO TORINO – Tempo STABILE nei prossimi giorni, con temperature in ripresa; le previsioni

Situazione meteo in Italia

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Piemonte. L’ansa depressionaria che ha portato condizioni di forte maltempo sul centro-nord Italia. si sta definitivamente allontanando verso levante. Meteo quindi in miglioramento con tempo stabile su gran parte del nord Italia in quest’ultima parte del mese di agosto. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Torna il bel tempo sul Piemonte nel weekend

Meteo Torino – L’Anticiclone delle Azzorre tende ad estendersi sull’Europa occidentale, proteggendo in parte anche le regioni settentrionali da insidie perturbate. Campo barico quindi in aumento e masse d’aria più fresche, ma secche, in transito in quota, favoriranno un weekend stabile sul Piemonte. Meteo su Torino all’insegna del bel tempo sia nel corso della giornata odierna che in quella di domenica. Qualche addensamento non è escluso sui settori alpini, con occasionali quanto brevi acquazzoni sulle Alpi Cozie. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO TORINO! Temperature in calo con valori massimi attesi attorno ai +31/+32°C, dopo un valore minimo del primo mattino di +19°C.

Prossima settimana ancora stabile, ma con qualche nube di passaggio

Sul Piemonte potrebbe aprirsi un periodo più stabile, dopo il maltempo frequente della seconda decade di agosto. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo, il tempo potrebbe mantenersi mediamente stabile su Torino, grazie ad una persistenza dell’anticiclone delle Azzorre. Qualche disturbo potrà giungere sui settori alpini nella seconda parte della settimana, per maggiori infiltrazioni umide oceaniche. Nubi di passaggio su Torino, ma senza fenomeni associati.

Temperature con lievi variazioni, ma senza eccessi

Meteo Torino – Il mese di agosto giunge verso la sua conclusione. Le temperature nei prossimi giorni risulteranno al di sopra delle medie del periodo, ma senza eccessi. I valori massimi si porteranno infatti attorno ai +32°C, mentre quelli minimi torneranno al di sopra dei +20°C, oscillando attorno ai +21/+22°C quindi oltre le medie del periodo di 1/2°C.





Meteo su Torino atteso stabile in quest’ultima decade di agosto, salvo qualche disturbo occasionale sulle Alpi. Temperature vicine o di poco superiori alle medie del periodo. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!