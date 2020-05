METEO TORINO – MALTEMPO in agguato con piogge o temporali in arrivo nelle prossime ore, ecco i dettagli

Meteo Torino: maltempo in arrivo per stasera

Fase 2 di Emergenza da Covid-19 all’insegna del maltempo al nord Italia e del clima già estivo al sud dove superiamo i 35°c. Piogge e temporali a ripetizione al nord, variabilità per lo più asciutta sulle regioni centro-meridionali. Anche nelle prossime ore il nord Italia dovrà fare i conti con il maltempo a tratti anche intenso specie in nottata su Alpi, prealpi e alte pianure. Sulla città di Torino ora le condizioni meteo sono stabili ma tenderanno a peggiorare in serata con il ritorno delle piogge. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo weekend: tra temporali e caldo estivo

Clima primaverile al centro-nord Italia per la giornata di oggi, temperature oltre la media sulle regioni meridionali con valori tipicamente estivi specie in Sicilia. La risalita delle correnti meridionali piuttosto calde e umide interessano l’Italia, un nuovo impulso di maltempo colpirà il nord Italia nelle prossime ore, piogge o temporali in arrivo anche a Torino. Sul resto dell’Italia la situazione meteo si presenterà più asciutta ma non sempre soleggiata con le nubi medio-alte in transito. Anche nei prossimi giorni non mancheranno delle piogge e dei temporali sulle regioni nord-occidentali.

Previsioni Meteo prossimo weekend

La situazione meteo generale in Italia durante il terzo weekend del mese di Maggio non subirà grandi variazioni rispetto questi giorni. Nelle prossime ore un flusso di correnti umide e perturbate interesserà le regioni settentrionali generando così un generale peggioramento del tempo, gli accumuli localmente si presenteranno abbondanti e non si escludono violenti nubifragi anche in Piemonte. La Primavera nota come la stagione più variabile dell’intero anno procederà con condizioni meteo piuttosto differenti in Italia tra le regioni settentrionali e quelle meridionali. Anche nel prossimo weekend non mancheranno piogge o temporali su Torino.