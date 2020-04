METEO TORINO – Torna il BEL TEMPO e il clima PRIMAVERILE, ecco le previsioni

Maltempo al sud e alcune regioni centrali, in progressivo miglioramento

Nella prima parte della giornata odierna il maltempo ha interessato in maniera piuttosto diffusa le regioni meridionali, mentre le piogge sono risultate più sparse e dunque meno organizzate lungo il medio versante adriatico. Nella seconda parte si è verificato tendenzialmente un miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, in un contesto che vede comunque le piogge interessare alcune aree della Sicilia e della Calabria. Nel pomeriggio in particolare non è mancata la formazione estremamente localizzata di temporali termoconvettivi nelle zone interne del Lazio, mentre sulle regioni settentrionali il tempo è visibilmente migliorato già a partire da oggi, miglioramento nel quale rientra anche la città di Torino, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

Si sono definitivamente esauriti quest’oggi gli effetti portati da una depressione afro-mediterranea che fino alla giornata di ieri, situandosi nel tratto di mare compreso tra le due Isole Maggiori, aveva interessato anche la città di Torino attraverso generalmente solo l’arrivo della nuvolosità. La traslazione però del minimo verso i quadranti sudorientali ha favorito un netto miglioramento delle condizioni meteo sul capoluogo piemontese, con i cieli che fin dalle prime ore di questa mattina appaiono completamente sereni e tali rimarranno anche nel corso della serata corrente. Le temperature piuttosto miti oscillano tra i +9°C di minima a cui sono seguite massime di circa +23°C.

Temperature in aumento per domani

La traslazione verso i quadranti sudorientali del minimo depressionario favorirà però il ritorno prevalente delle correnti anticicloniche piuttosto miti sulla città di Torino. Infatti nella giornata di domani venerdì 24 aprile le condizioni meteo sul capoluogo piemontese rimarranno pressoché invariate, con i cieli dunque sereni dalle prime ore della mattina fino a fine serata. Novità giungono però sotto il punto di vista termico: le temperature infatti sono previste aumentare non solo nei valori massimi, ma anche in quelli minimi di almeno un paio di gradi.