Meteo Torino – Torna qualche disturbo sul Piemonte con rischio acquazzoni; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio responsabile di condizioni meteo stabili e con temperature primaverili, ma con pressione in nuovo calo al nord già dalla giornata odierna con ritorno di qualche disturbo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Previsioni meteo Torino oggi

Al mattino attesa nuvolosità irregolare a cui non è escluso possa essere collegato qualche breve acquazzone, specie su Alpi e settori pedemontani, sino a coinvolgere il capoluogo. Situazione meteo stabile nel corso del pomeriggio con sole prevalente su Torino, salvo qualche innocuo addensamento. Asciutto anche durante le ore serali e notturne. Consulta le previsioni meteo Torino. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni e comprese tra i +15/+16°C della notte ed i +23/+24°C del pomeriggio.

Meteo Torino domani

Giornata di lunedì al via con molte nubi sul Piemonte, specie settori di pianura, ma con tempo nel complesso asciutto. Addensamenti irregolari nel corso del pomeriggio sulle Alpi con qualche locale fenomeno, asciutto con maggiori schiarite su Torino. Asciutto anche nel corso delle ore serali e notturne. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +12/+14°C di minima ed i +21/+22°C di massima.

Infiltrazioni instabili la prossima settimana, tempo incerto

Prossima settimana atteso il passaggio di masse d’aria più fresche ed instabili. Atteso un avvio di settimana con nubi di passaggio sul Piemonte sino alla giornata di mercoledì con occasionali acquazzoni su Torino. Maggiore stabilità coinvolgerà Il Piemonte nella seconda parte della settimana con ampio soleggiamento su Torino e temperature primaverili.

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