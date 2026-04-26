Meteo domani 27 aprile: ancora tempo stabile in Italia, ma tornano temporali e acquazzoni su Alpi e Appennini

Situazione sinottica europea Vasto anticiclone che si estende tra Atlantico, Mediterraneo ed Europa centro-occidentale con massimi di pressione al suolo fino a 1025 hPa a ridosso delle Isole Britanniche. Un piccolo cavetto d’onda è invece in movimento sul Mare del Nord. Più ad est troviamo aria fredda che si muove dalla Scandinavia verso i settori orientali del continente con un profondo minimo di pressione al suolo intorno a 980 hPa sulla Russia occidentale.

Previsioni meteo per domani, 27 aprile

Al Nord: Tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con locali addensamenti sulla Liguria e ampie schiarite altrove. Nel pomeriggio temporali in sviluppo su Alpi e Appennino, ancora soleggiato sugli altri settori. In serata tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento nella notte con piogge tra Piemonte, Lombardia e Trentino. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 27 aprile

Al Centro: Giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni del Centro con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo la possibilità di isolati piovaschi pomeridiani in Appennino. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 27 aprile

Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile nel corso della giornata sulle regioni meridionali con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, salvo qualche piovasco pomeridiano in Appennino. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

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