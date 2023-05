Meteo Torino – Tornano acquazzoni e temporali sul Piemonte, al via una fase perturbata; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Meteo Torino – Promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale in flessione sul suo bordo settentrionale ha determinato l’arrivo dei primi temporali sul Piemonte tra la sera di sabato e la scorsa notte. Tempo che rimarrà incerto al nord nella giornata odierna, mentre la prossima settimana sono attesi diversi impulsi perturbati con fasi di maltempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Meteo Torino: oggi tra nubi ed acquazzoni

Un’ansa atlantica è attesa al nord nella giornata di domenica, portando un graduale peggioramento del tempo. La giornata trascorrerà con nubi di passaggio a cui potranno essere associati acquazzoni frequenti sui settori alpini. Rischio pioggia anche su Torino nel corso del mattino e nuovamente dal tardo pomeriggio; non si escludono temporali. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Torino. Temperature miti e comprese tra i +15/+16°C del primo mattino ed i +22/+23°C del primo pomeriggio.

Inizio di settimana a rischio pioggia su Torino

Meteo Torino – Inizio della prossima settimana vedrà il passaggio di una perturbazione sull’Italia, pilotata da una bassa pressione attesa tra il Canale di Sardegna ed il basso Tirreno. Lunedì sul Piemonte attesi cieli molto nuvolosi con possibili deboli piogge intermittenti anche su Torino. Fenomeni più frequenti sono attesi sui settori alpini. Prossima settimana dinamica con frequenti passaggi instabili, vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

Prossima settimana instabile su Torino

Mese di maggio verso una nuova fase perturbata per la formazione sul Mediterraneo centrale di una vasta lacuna barica. Martedì breve pausa asciutta sul Piemonte, ma dalla sera sono attesi nuovi fenomeni sulle Alpi in rapida estensione a Torino. Mercoledì momentaneo miglioramento, ma con tendenza al nuovo intenso peggioramento dalla seconda parte di giovedì. Temperature in calo fin sotto le medie del periodo. Rimanete aggiornati!

Meteo su Torino incerto con rischio piogge e temporali nella giornata odierna. Prossima settimana instabile con temperature in calo.