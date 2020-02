METEO TORINO – Transito di NUVOLOSITA’ IRREGOLARE, arriva il CALO TERMICO e successivamente anche SCHIARITE, i dettagli

Tempo stabile in tutta Italia con clima primaverile e temperature oltre i +20°C

L’Anticiclone continua ad avvolgere il nostro Paese nella giornata odierna, anche se nelle prossime ore è previsto un progressivo arretramento della struttura anticiclonica stessa. Il picco di caldo si è infatti raggiunto oggi e presenta valori termici veramente folli per il periodo, prossimi ai +24°C in alcune zone della Sardegna orientale. +20°C diffusi in tutto lo stivale, con punte locali fino a +22/+23°C nelle aree pedemontane di Piemonte e Lombardia. Stesse condizioni termodinamiche le abbiamo ritrovate nella giornata odierna anche a Torino, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Torino oggi

Dopo una notte passata col transito di qualche annuvolamento, la parte centrale della giornata odierna è risultata a Torino soleggiata, con condizioni meteo dunque stabili. Un nuovo fronte nuvoloso avanza però nel corso della serata verso il capoluogo piemontese, in un contesto di tempo comunque asciutto. Condizioni climatiche a dir poco primaverili, con minime intorno ai +6°C a cui sono seguiti valori massimi folli di circa +21°C.

Domani primo calo delle temperature, ancora variabilità

Per quanto riguarda la giornata di domani martedì 25 febbraio, le condizioni meteo rimarranno ancora pressoché stabili a Torino sebbene siano inserite in un contesto di cieli variabili, con fasi alternate di sole e nuvolosità a tratti anche compatta. Il passaggio del fronte freddo di una perturbazione nordatlantica apporterà i suoi effetti sul capoluogo piemontese solamente sotto il profilo termico, con un primo netto calo delle temperature, soprattutto dei valori massimi.