METEO TORINO – WEEKEND pasquale all’insegna della STABILITA’, qualche disturbo successivo, ecco le previsioni

Stabile ovunque in Italia

A differenza di quanto si riscontrava nel corso dell’inizio di questa settimana, con qualche pioggia localizzata sulla Sicilia a causa di una circolazione instabile proveniente dai quadranti orientali da una perturbazione che insiste ancora oggi sulle zone est del Mediterraneo, negli ultimi 2-3 giorni le condizioni meteo sono migliorate anche in loco. E’ da qualche giorno che infatti si registra l’assenza di fenomeni sulla totalità del nostro territorio nazionale grazie alla netta prevalenza di un vasto promontorio anticiclonico e tali condizioni si ripetono anche nella giornata odierna. A Torino le condizioni atmosferiche appaiono invece visibilmente stabili, come vedremo.

Previsioni meteo Torino oggi

La giornata odierna di Torino è apparsa visibilmente stabile, come da ormai prassi degli ultimi giorni. La stabilità è infatti ad apportata da un esteso promontorio anticiclonico che abbraccia non solo la nostra Penisola, ma anche gran parte del continente europeo centro-occidentale. Ovviamente i suoi effetti si ripercuotono su tutti i capoluoghi regionali italiani, Torino compresa, non solo apportando condizioni meteo di generale e persistente stabilità, ma anche temperature primaverili e generalmente oltre la media del periodo in tutto il centro-nord e dunque anche il capoluogo piemontese è compreso in questo discorso: non a caso i valori minimi si aggirano oggi intorno ai +12°C a cui sono seguite massime anche prossime ai +25°C.

Weekend pasquale con poche novità

Nel corso del weekend pasquale giungeranno delle novità per quanto riguarda il quadro sinottico a vasta scala europea, con un’improvvisa ondulazione della corrente a getto che oltre a causare un lieve calo delle temperature sulle regioni centro-settentrionali, porterà instabilità locale con la possibile formazione di temporali in alcune zone d’Italia. Tale ondulazione della corrente a getto che dunque causa un arretramento da parte dell’Anticiclone non porterà però a grosse novità sulla città di Torino, con le condizioni meteo che rimarranno pressoché stabili e soleggiate per tutta la durata del weekend, con poche (e già citate) variazioni per quanto concerne l’aspetto termico.