METEO TORINO – Weekend perturbato con altre piogge in arrivo, ecco le previsioni nel dettaglio per il ponte Ognissanti

Ci aspettano giornate uggiose in Italia

I principali modelli meteo evidenziano ancora un generale cambio di circolazione sull’Europa con il flusso atlantico prevalente per tutta la prima parte del mese di Novembre.Esso sarà in grado di raggiungere anche l’Italia dove troveremo piogge diffuse nei prossimi giorni da nord a sud. Sulla città di Torino dopo la pausa più stabile delle ultime ore torneranno le piogge nel fine settimana. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Clima autunnale a Torino anche nei prossimi giorni

Una serie di perturbazioni di matrice Atlantica raggiungeranno l’ Italia dove si apre una fase meteo piuttosto movimentata. Le condizioni meteo si presenteranno autunnali a Torino sia oggi che nei prossimi giorni con molte nubi nel cieli e con pochissime schiarite. Il tutto sotto l’ influenza delle correnti atlantiche che lambiscono l’Italia e la mancanza di una figura anticiclonica in grado di garantire della stabilità.

Previsioni meteo Ognissanti

Il giorno di Ognissanti sarà caratterizzato pertanto da condizioni meteo instabili in tutta la penisola. Un nuovo impulso perturbato sotto la spinta delle correnti atlantiche porteranno piogge diffuse in Italia. Cieli grigi e piogge o pioviggini in molte regioni d’Italia. Le condizioni meteo saranno autunnali per tutto il prossimo weekend complici soprattutto le temperature in ulteriore calo rispetto i giorni scorsi quando si registravano valori sopra la media del periodo anche di 10°C.