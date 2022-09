METEO – Torna il CALDO AFRICANO sull’ITALIA, ma presagirà un nuovo ATTACCO di MALTEMPO: i dettagli

Maltempo torna a coinvolgere alcune aree del Paese

Dopo la pausa dal maltempo che si è palesata in Italia nella giornata di ieri, le condizioni meteo sono quest’oggi tornate a peggiorare a causa dell’avanzamento di un nuovo cavo perturbato di natura atlantica pilotato da una goccia fredda presente poco ad ovest delle Isole Britanniche. Rovesci e temporali tornano quindi a colpire in maniera localizzata o sparsa alcune zone dello stivale e in particolare il medio-alto versante tirrenico e con occasionali sconfinamenti in Umbria e nelle Marche. Torna, dall’altro lato, invece il caldo intenso e in particolare sulle Isole Maggiori, con temperature tipicamente estive.

Prossime ore persiste instabilità

Nel corso delle prossime ore lo scacchiere barico del Mediterraneo centrale resterà praticamente immutato, così come rimarranno di conseguenza immutate le condizioni meteo-climatiche del Paese. Dunque il contesto in serata si manterrà perturbato in alcune aree del Paese (scopri quali), mentre sulle Isole Maggiori le temperature continueranno a registrare valori decisamente superiori alla media di riferimento, con clima pertanto più caldo della norma.

Torna il caldo ad inizio settimana in tutto il Paese

Dopo che nella giornata di domani domenica 4 settembre il maltempo continuerà a colpire principalmente il medio Tirreno con successiva estensione su parte del sud peninsulare, a partire dall’inizio della prossima settimana un’onda mobile prefrontale di stampo subtropicale si muoverà in direzione del nostro Paese, riportando caldo intenso con temperature che raggiungeranno nuovamente i +34/+36°C nelle pianure interne italiane con tempo generalmente stabile, come prospettano i principali centri di calcolo. Tuttavia, tale evoluzione preluderà l’arrivo di un ulteriore peggioramento, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo al nord già a metà settimana

Solitamente un’onda mobile prefrontale di qualsiasi sia la sua matrice (in genere africana) anticipa un’ondata di maltempo anche intenso per l’Italia e anche questa volta sembra non deludere le aspettative. A partire infatti già dalla metà della prossima settimana e più precisamente nella giornata di mercoledì 7 settembre l’instabilità sembra tornare a colpire in maniera spiccata il nord con fenomeni anche intensi e in estensione, nei giorni successivi, anche sulle regioni centrali. Il sud sembra rimanere maggiormente protetto dalle correnti perturbate, anche se sarà comunque possibile apprezzare un calo delle temperature. Tuttavia, vista la distanza temporale, tale proiezione trattasi nient’altro che di una tendenza e in quanto tale può subire ancora importanti mutazioni: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

