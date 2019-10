METEO – ATTENZIONE, ITALIA sotto ASSEDIO dell’ATLANTICO, ancora MALTEMPO con CALO TERMICO domani, ecco dove

Non accenna di cessare la fase di instabilità che sta interessando già da qualche giorno la Liguria, con piogge e rovesci generalmente di debole o moderata intensità. Anche per quanto riguarda domani sabato 19 ottobre qui è previsto l’arrivo di nuovo maltempo, che interesserà a grandi linee tutta la Liguria nel corso della giornata. Le temperature in queste zone sono previste stabili sui valori odierni con fisiologiche oscillazioni.

Soprattutto nel corso del pomeriggio di oggi, qualche rovescio anche più intenso rispetto a quello che si è avuto nella giornata di ieri, interesserà i settori liguri, mentre in serata un peggioramento sarà visibile anche su parte del nord, precisamente sulle aree lombarde di confine col Piemonte. I rovesci si sposteranno successivamente in modo rapido verso nord, interessando soprattutto i settori prealpini del varesotto. Il tempo rimane praticamente asciutto altrove, con temperature tutto sommato stabili.

Nella giornata odierna, dopo il peggioramento che ha coinvolto i settori più meridionali della Puglia ieri, con fenomeni localmente anche intensi ma di breve durata, su questi stessi settori si è verificato un miglioramento delle condizioni meteo, con ampie schiarite e cieli che si presentano quindi poco nuvolosi se non addirittura completamente sereni. Bel tempo che interessa generalmente tutto il centro-sud, con temperature in leggero aumento.

Maltempo anche in Piemonte e Lombardia

Per quanto riguarda la giornata di domani sabato 19 ottobre però la Liguria non sarà il solo settore italiano interessato dal maltempo, ma le farà compagnia qualche altra regione del nord Italia, come il Piemonte (dove i rovesci maggiori sono attesi sulle aree prealpine e di confine con la Lombardia), ma anche la Lombardia stessa, in special modo la zona centro-settentrionale. I fenomeni intensi dovrebbero interessare fin dalle prime ore di domani il varesotto, con rovesci accompagnati anche da attività elettrica e un calo cospicuo delle temperature.