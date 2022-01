METEO – Torna il MALTEMPO in ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove

Primi rovesci in ingresso questa sera

A fronte di una prima parte di serata e un’intera giornata comunque contrassegnata ancora dalla generica stabilità, nella seconda parte di serata un peggioramento potrebbe avanzare verso l’Italia, a causa dell’affondo di una saccatura di origine nordatlantica. I primi rovesci potrebbero infatti fare ingresso tra la Liguria di Levante e l’alta Toscana, con i fenomeni comunque mediamente deboli o moderati a carattere localizzato o sparso.

Espansione del maltempo su buona parte del versante tirrenico ed Emilia Romagna per domani; nevicate in Appennino

Maltempo che andrà espandendosi nella giornata di domani giovedì 20 gennaio, andando a colpire buona parte del versante tirrenico con fenomeni comunque mediamente deboli o moderati e a carattere localizzato o sparso. Rovesci sono attesi anche in Emilia Romagna. Nevicate torneranno ad interessare l’Appennino, con accumuli deboli o assenti, a partire dai 900/1.100 metri sul settore Tosco-Emiliano in mattinata e dai 1.100/1.200 metri su quello Lazio-Abruzzese. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su Liguria di Levante, Appennino emiliano, Romagna e Toscana, in esaurimento nella prima parte della giornata; dal mattino estensione delle precipitazioni a Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo nord-occidentale, Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale, tutti con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nevicate: al di sopra dei 1000-1200 m sui rilievi appenninici centro-settentrionali, con apporti al suolo generalmente deboli. Visibilità: nottetempo e al primo mattino nebbie diffuse sulle pianure del Nord. Temperature: minime in locale sensibile aumento specie sulle regioni centrali. Venti: forti, con raffiche di burrasca, dai quadranti occidentali sulla Sardegna; localmente forti occidentali al mattino sulle aree costiere di Toscana e Lazio; localmente forti per Favonio sulle aree alpine e, dal pomeriggio, localmente forti settentrionali sulla Liguria. Mari: molto mosso, tendente ad agitato, il Mare di Sardegna; molto mossi il Tirreno centrale e il Canale di Sardegna. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

