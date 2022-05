METEO – Torna il MALTEMPO nell’ultima decade di MAGGIO, ecco la TENDENZA

Situazione barica in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica evidenzia la presenza di un promontorio d’alta pressione di matrice africana sul bacino Mediterraneo; qui si riscontrano condizioni meteo generalmente stabili, anche se le infiltrazioni umide stanno determinando il passaggio di velature anche compatte sull’Italia. Una vasta circolazione depressionaria è invece presente sull’Atlantico e si avvicina all’Europa occidentale, determinando un peggioramento meteo in vista per il prossimo fine settimana. Vediamo le previsioni meteo per la giornata odierna.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Meteo – Queste le previsioni meteo per la giornata odierna: AL NORD: Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse sui rilievi di Lombardia e Trentino, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora piogge e temporali sparsi sulle Alpi, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge diffuse su Alpi e Prealpi, poco nuvoloso sui restanti settori. AL CENTRO: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni; maggiori addensamenti lungo le coste Tirreniche. Al pomeriggio ancora condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni, poco nuvoloso solo sulla Toscana. In serata non sono attese variazioni di rilievo, con nuvolosità alta in transito su tutti i settori. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con assenza prevalente di nuvolosità. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti delle condizioni meteo con cieli pienamente soleggiati. In serata ancora tempo asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi. PER TUTTI I DETTAGLI VI INVITIAMO A SEGUIRE LE PREVISIONI SUL NOSTRO SITO INTERNET.

Settimana caratterizzata da maltempo, ecco dove

Principali modelli che mostrano per l’ultima settimana di maggio, l’affondo di una saccatura instabile che potrebbe coinvolgere anche la nostra penisola. Anche per il modello europeo questa fase potrebbe coincidere con il ritorno delle piogge sul nostro bacino: nella seconda parte della settimana, una goccia fredda potrebbe traslare dalle Baleari verso l’Italia, apportando condizioni di severo maltempo verso il weekend; da valutare ancora tempistiche e zone coinvolte. Infine vediamo la tendenza per il fine settimana.

CONTINUA A LEGGERE​

Meteo weekend: goccia fredda sul Mediterraneo centrale

Come anticipato il fine settimana potrebbe risultare perturbato grazie ad una goccia fredda in transito verso l’Italia. Condizioni meteo che dovrebbero diventare decisamente più instabili nel corso dell’ultimo weekend di maggio quando la circolazione depressionaria, con aria più fredda in quota, dovrebbe muoversi sul Mediterraneo centrale. Piogge e temporali sparsi da Nord a Sud insieme anche ad un generale calo delle temperature che potrebbe durare anche per tutta la prossima settimana. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.