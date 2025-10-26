Meteo – Torna il maltempo per fine ottobre? Le ultimissime

Residui disturbi sull’Italia
Flusso umido occidentale, collegato alla vasta ciclogenesi presente sul Mar del Nord, pilota molte nubi anche nella giornata odierna sull’Italia, specie centro-meridionale. Qualche goccia di pioggia è attesa sui settori interni del centro, tra bassa Campania ed alta Calabria, nonché su Friuli e basso Veneto. Ventilazione in nuovo rinforzo dai quadranti occidentali.
Da domani pausa stabile sull’Italia
Ultima settimana di ottobre che si aprirà con tempo nel complesso stabile. Un aumento del campo barico raggiungerà infatti il Mediterraneo centrale con il flusso che si disporrà dai quadranti nordoccidentali, quindi più asciutto di quello attuale. Attese quindi condizioni meteo mediamente stabili nella prima parte della prossima settimana con ampie schiarite sull’Italia e temperature miti. Non è escluso qualche residuo disturbo sulle Alpi di confine.
Finale di ottobre con ritorno del maltempo
Mese di ottobre che potrebbe terminare con ritorno del maltempo sull’Italia. Una saccatura tenderà a scivolare sull’Europa occidentale, causando un nuovo peggioramento del tempo da metà settimana anche sull’Italia. Possibile ritorno delle piogge già da giovedì 30 ottobre al Nord, Sardegna e parte dei settori tirrenici, poi possibile maltempo nella giornata di venerdì al centro-sud con rischio nubifragi.
Halloween con maltempo su parte del centro-sud?
Giornata di Halloween che potrebbe risultare caratterizzata da condizioni meteo incerte su parte del centro-sud con residuo maltempo. Non si esclude ancora la possibilità di nubifragi sui settori tirrenici ed ovest Sardegna. Migliora il tempo al nordovest. Rimanete aggiornati!
