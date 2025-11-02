Meteo – Torna il maltempo su parte d’Italia, scatta l’allerta della Protezione Civile

Oggi torna il maltempo su parte d’Italia

Una nuova perturbazione raggiungerà l’Italia. Attesa una giornata di domenica con molte nubi e precipitazioni specie al nord ed alta Toscana. I fenomeni risulteranno più intensi nella seconda parte di giornata specie su Liguria, alta Toscana, Triveneto e Lombardia dove non si escludono accumuli pluviometrici giornalieri anche di 100 mm. Nubi di passaggio sul resto del Paese con piogge in arrivo dalla sera anche su Umbria e Lazio. Maggiori schiarite sono attese nella prima parte di giornata su Calabria e Sicilia, salvo qualche addensamento più compatto sui settori ionici.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Di seguito vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per oggi, domenica 2 novembre 2025 (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):

Precipitazioni: – da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Piemonte settentrionale, Lombardia settentrionale ed orientale, Trentino, Alto Adige, Veneto occidentale e settentrionale, Friuli Venezia Giulia, Liguria centro-orientale, Appennino emiliano e Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati su Lombardia nord-orientale, settori settentrionali di Veneto e Friuli Venezia Giulia, Liguria di Levante, Appennino emiliano ed Alta Toscana; – da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su restanti settori del Settentrione e della Toscana, su Sardegna settentrionale e centro-occidentale, Umbria, Marche occidentali e settentrionali, Lazio centro-settentrionale e meridionale costiero e Calabria ionica centrale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati al Settentrione.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile diminuzione su Alpi occidentali ed Appennino settentrionale.

Venti: tendenti a forti nord-occidentali sulla Sardegna settentrionale; in serata localmente forti sud-occidentali sull’Appennino settentrionale ed umbro-marchigiano.

Mari: tendenti a molto mossi il Mar Ligure ed il Mar di Sardegna.

Allerta meteo: ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, Domenica 2 novembre 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Lunigiana, Versilia

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

