METEO – Torna la NEVE fino a quote di PIANURA in ITALIA, ecco le zone COINVOLTE la notte dell’EPIFANIA

Situazione meteo in Italia

Buona Epifania cari amici del Centro Meteo Italiano! La situazione attuale vede in azione la prima perturbazione del 2022, che sta apportando condizioni di maltempo diffuso, nevicate a bassa quota specie al nord e precipitazioni sparse. Osservando l’ultima immagine satellitare si denota la presenza di una vasta area depressionaria centrata sul Lazio che arriva a toccare i 1004 hPa di pressione; questa si sposterà verso sud determinando un peggioramento anche sulle regioni meridionali. Da segnalare un importante calo delle temperature in questo frangente, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Brusco calo delle temperature di oltre 10°C in 24 ore

Focus temperature – Si segnala stamattina un vero e proprio tracollo termico, grazie all’ingresso dell’aria polare sul nostro territorio: in circa 24 ore si segnalano cali termici tra i 5°C ed i 10°C in meno sulle regioni settentrionali. La diminuzione più importante di temperatura si registra in Emilia Romagna specie sulla fascia pedemontana, con valori più bassi di 10°C/12°C rispetto a 24 ore fa. Al centro calo termico decisamente pronunciato con temperature di 5°C/8°C di meno rispetto a ieri. I valori termici si manterranno in media o appena al di sotto di essa fino al weekend quando saremo investiti da una serie di impulsi polari.

Serie di impulsi polari fino al termine della settimana

Meteo weekend – Da domani e fino al termine della settimana l’Italia sarà interessata da una serie di perturbazioni, che permetteranno l’inflitrazione d’aria instabile in quota; specie domani questo peggioramento sarà relegato alle regioni meridionali. Incertezza ancora per la giornata di domenica, quando è previsto l’arrivo di una nuova saccatura di matrice polare, che potrebbe determinare un nuovo peggioramento piuttosto consistente sul nostro territorio. Da determinare ancora con maggiore dettaglio la precisione e l’entità. Vediamo quali sono state le conseguenze di questa prima perturbazione invernale del 2022 e fin dove la neve si è spinta.

