Meteo – Torna la neve sull’Appennino centro-meridionale, ecco cosa aspettarci nel weekend

Situazione meteo attuale

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Breve pausa dalle piogge dopo una serie di perturbazioni che hanno portato molte piogge nei giorni scorsi: osservando l’ultima immagine satellitare si denota un aumento della nuvolosità in Italia, per l’arrivo di una perturbazione da stasera: i modelli confermano un nuovo affondo polare che come vedremo più avanti apporterà molte piogge ed un calo delle temperature in Italia. Di seguito vediamo le previsioni meteo dettagliate.

Focus maltempo nel fine settimana

Meteo weekend – Come anticipato sul finire della settimana i modelli confermano l’arrivo di un peggioramento meteo: una saccatura ricolma d’aria polare dovrebbe raggiungere l’Italia con un minimo di bassa pressione in movimento sul mar Tirreno. Già da stasera le piogge interesseranno le regioni Tirreniche: precipitazioni moderate su Toscana, Liguria di Levante, Umbria, Lazio e Campania; possibili temporali anche sulla Sardegna. I fenomeni risulteranno in estensione nella giornata di domani al sud Italia, con acquazzoni su Campania, Molise e Basilicata. Precipitazioni anche su Puglia, Calabria e Isole Maggiori. Vediamo dove potrebbe nevicare nelle prossime 24 ore.

Torna la neve in Appennino ecco a che quote

Neve in arrivo sull’Appennino settentrionale dai 1600-1700 metri stasera e su quello centrale dai 1500 metri. Nella notte le nevicate potranno scendere anche più in basso. Domani le nevicate tra Lazio e Abruzzo potranno scendere fin verso i 1200-1300 metri di quota. Per la prossima settimana i modelli ipotizzano un nuovo affondo d’aria fredda sul bacino Mediterraneo.

Conclusione di stagione con pioggia Autunnale

Secondo il modello GFS la prossima settimana potrebbe esordire con un’altra tregua dal maltempo, per l’oscillazione di un piccolo prefrontale altopressorio, seguito da un nuovo affondo polare. Ancora da decifrare la traiettoria, al momento ipotizzata per coinvolgere specialmente le Isole Maggiori. Stesso discorso per il modello Europeo, con una circolazione ciclonica che in una seconda battuta potrebbe raggiungere il sud Italia. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

