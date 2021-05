METEO – Torna la NEVE sulle ALPI: imbiancate moltissime LOCALITA’ del NORD ITALIA, ecco i DETTAGLI

Condizioni meteo sullo stivale e in Europa

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! E’ tornata la neve in Italia, sulle località delle Alpi e delle Dolomiti grazie all’instabilità che imperversa sui settori settentrionali della nostra penisola. Quest’oggi avremo ancora rovesci specialmente sulle regioni del nord-est, che proprio due giorni fa presentavano un incredibile manto nevoso al suolo anche a quote di media montagna. Anche sulle regioni del centro si potranno palesare rovesci e temporali, che tuttavia non dovrebbero dare adito a fenomeni di rilievo. Osservando l’ultima immagine sinottica si può determinare la presenza di un piccolo promontorio di alta pressione ad ovest della penisola Iberica. La sua dislocazione permette lo scivolamento di correnti più instabili dal comparto atlantico verso l’Europa centrale. Vediamo dunque quale sarà il prospetto meteorologico per queste giornate!

Ancora tempo instabile al settentrione

Meteo settimana – Tra oggi e domani avremo ancora instabilità nel corso delle ore pomeridiane, con neve che si attesterà sulle Alpi a quote elevate (mediamente al di sopra dei 1800-2000 metri di quota); domani saranno possibili anche temporali più intensi sulle regioni del centro Italia e sull’Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temporali anche su Campania, Basilicata e Calabria, che lasceranno presto spazio al tempo più stabile. Infatti da Venerdì è previsto il transito di un anticiclone mobile sull’Italia, che almeno al centro-sud dovrebbe garantire tempo ampiamente stabile.

Rimonta anticiclonica tra Venerdì ed il weekend

Meteo weekend – Le prime due decadi del mese di Maggio sono state pienamente perturbate, con ondulazioni frequenti e intrusioni di aria atlantica; nonostante questo periodo anticipi la bella stagione, quest’anno il maltempo è stato prevalente (per lo meno fin’ora). Una piccola fase di tempo più stabile e mite si intravede nel fine settimana: l’anticiclone potrebbe tornare ad affacciarsi sulle regioni del centro Italia e del meridione , con un ritorno delle temperature in media o appena al di sopra della media. Soltanto al nord Italia potrà insistere il maltempo con un flusso umido che apporterà altre piogge. Tornerà nuovamente a nevicare sulle località Alpine? Ancora non ci è dato da sapere, eppure tra stanotte e stamani la neve è tornata copiosa su queste zone:

CONTINUA A LEGGERE