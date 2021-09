METEO – Torna l’ESTATE al Centro-Sud nel WEEKEND con TEMPERATURE fino a 35°C

Nella giornata di domani il promontorio anticiclonico di matrice africana aumenterà i geopotenziali sul Mar Mediterraneo centro-occidentale e porterà il suo asse a ridosso della Penisola Italiana . L’aumento dell’altezza geopotenziale favorirà maggiore stabilità sull’ Italia con la quasi totale assenza di nubi e sole splendente da Nord a Sud per l’intera giornata. Solo su Sardegna e Sicilia avremo ancora della nuvolosità con possibilità di piogge isolate. Le temperature nella giornata di venerdì inizieranno ad aumentare sia nei valori massimi che in quelli minimi che in quelli massimi, raggiungendo io 31-32°C sulla Sardegna e comunque sui 27-29°C al Centro-Sud.

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Un vasto campo di alta pressione domina sull’Europa centro-occidentale con l’anticiclone delle Azzorre elevato fino alle Isole Britanniche e promontorio di alta pressione sul Mediterraneo, mentre una circolazione depressionaria è presente sulla Penisola Iberica. In tale configurazione barica sull’ Italia avremo tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni da nord a sud, mentre sulle Isole Maggiori arriva qualche impulso instabile da sud-ovest con associata maggiore nuvolosità ed anche qualche pioggia isolata. Clima gradevole con temperature in media o leggermente superiori alle medie del periodo, senza quindi il caldo eccessivo nonostante i cieli soleggiati.

Ultimo weekend di settembre dal sapore estivo al Centro-Sud

Mentre sulle regioni settentrionali incombe il maltempo, il promontorio anticiclonico di matrice africana porta il suo asse sull’Italia e sulla Penisola Balcanica, richiamando aria calda dal continente africano e trasportando in quota pulviscolo di sabbia del deserto del Sahara. Sulle regioni centro-meridionali nel corso del weekend il tempo risulterà stabile e asciutto anche se avremo della nuvolosità in transito, favorita anche dalla presenza degli aerosol di sabbia che si andranno a comportare da nuclei di condensazione di nubi. Ma l’aspetto più importante di questo weekend al Centro-Sud è l’impennata delle temperature, con il termometro che si porterà su valori anche di 10-12°C superiori rispetto alla media del periodo. Nella giornata di sabato sulla Sardegna verranno raggiunte temperature di 35-36°C nelle zone interne, mentre sul resto del Centro-Sud saranno prossime ai 30°. Nella giornata di domenica ancora valori elevati sulla Sardegna con massime di 33-34°C e ma tali valori in questa giornata verranno raggiunti anche nelle zone interne della Puglia e sui settori di confine della Basilicata e della Campania grazie ai venti di caduta. Anche su Calabria e Sicilia si sfioreranno i 32-33°C e i 30-31°C nelle pianure e vallate interne del Centro. Sulle regioni centrali discorso a parte va fatto per la Toscana, la quale risentirà del maltempo al Nord e nella giornata di domenica saranno attese piogge sparse.